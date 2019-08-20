Altın fiyatları: Altın fiyatı haftanın ikinci işlen gününde oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatları konusunda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Altın fiyatlarındaki son durum 20 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla aratıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer.