Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti. Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.
20 Ağustos 60 -120 ay konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Güncel kredi faiz oranları yüzde kaç oldu?
Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte milyonların yüzü güldü. Bu anlamda konut kredilerine on binlerce başvuru yapıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı. Konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.
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