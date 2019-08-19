Kredi faiz oranlarının gözle görülür şekilde düşmesinden sonra bankaların daha önce kredi çekmiş olanların kredi borçlarının ne olacağı merak ediliyor. Bu bağlamda Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki eski krediler nasıl kapatılır? Kapanan kredi borcu kaç lira kazanmıştır? Yapılandırma olanağı var mıdır? Döviz kurundaki hareketlilik konut kredileri faiz oranlarına da direkt tesir etti ve yüksek faiz oranları inşaat sektörünü durma seviyesine getirdi. Ziraat Bankası'nın konut kredilerinde yapılandırma kararı alması beklenmekteyken, hemen hemen banka yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması var mı? Eski kredi borçları nasıl kapatılır?
180 ay vade için uygulanacak bu oran örneğin 500 bin liralık bir kredi kullanan vatandaşın sadece faizden cebinde 425 bin lira kalmasını sağlayacak. Daha önce yüksek oranlı faizden kredi kullanan vatandaşlar için henüz net bir açıklama yok. Bankalar genel olarak şimdilik yeni konut alımları için bu faiz oranlarını açıklamış oldular. Ancak yapılandırma ya da erken kredi kapatma tüketiciler için bir yasal hak. Bunu kullanabiliriz. Yani kredi kullananlar limitleri dahilinde yeni kredi kullanarak düşük faiz oranıyla kredi kapatma yapabilir. Peki eski kredi borçları nasıl kapatılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak mı?
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