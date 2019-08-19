Kredi faiz oranlarının gözle görülür şekilde düşmesinden sonra bankaların daha önce kredi çekmiş olanların kredi borçlarının ne olacağı merak ediliyor. Bu bağlamda Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki eski krediler nasıl kapatılır? Kapanan kredi borcu kaç lira kazanmıştır? Yapılandırma olanağı var mıdır? Döviz kurundaki hareketlilik konut kredileri faiz oranlarına da direkt tesir etti ve yüksek faiz oranları inşaat sektörünü durma seviyesine getirdi. Ziraat Bankası'nın konut kredilerinde yapılandırma kararı alması beklenmekteyken, hemen hemen banka yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.