TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 2+1 ve 3+1 konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Kırıkkale Merkezdeki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ Kırıkkale Merkez kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

TOKİ KIRIKKALE MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek 929 adet konut için "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası "19 Ağustos 2019 tarihinde, On yedi Ağustos Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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