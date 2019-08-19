İşveren tarafından işçinin ücreti sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse haklı nedenle fesih hakkı doğar ve işsizlik maaşı alınır. Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ama haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.