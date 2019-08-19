180 ay vade için uygulanacak bu oran örneğin 500 bin liralık bir kredi kullanan vatandaşın sadece faizden cebinde 425 bin lira kalmasını sağlayacak. Daha önce yüksek oranlı faizden kredi kullanan vatandaşlar için henüz net bir açıklama yok. Bankalar genel olarak şimdilik yeni konut alımları için bu faiz oranlarını açıklamış oldular. Ancak yapılandırma ya da erken kredi kapatma tüketiciler için bir yasal hak. Bunu kullanabiliriz. Yani kredi kullananlar limitleri dahilinde yeni kredi kullanarak düşük faiz oranıyla kredi kapatma yapabilir. Peki eski kredi borçları nasıl kapatılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak mı?