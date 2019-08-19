Uzun tatilin ardından yeni iş gününde dolar ve euro kuru oldukça merak ediliyor. Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5812 lira alış fiyatı, 5,5832 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,1903 lira alış fiyatı, 6,1967 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Peki, 19 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüz de 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.