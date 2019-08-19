Uzun tatilin ardından yeni iş gününde dolar ve euro kuru oldukça merak ediliyor. Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5812 lira alış fiyatı, 5,5832 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,1903 lira alış fiyatı, 6,1967 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Peki, 19 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüz de 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.
Dolar düştü mü? Dolar/TL 19 Ağustos Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları!
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları... ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti.
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