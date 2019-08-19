Bayram tatili sona erdi ve haftanın ilk iş gününde altın fiyatları oldukça fazla sorgulanıyor. Bu bağlamda çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 19 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla aratıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. İşte 19 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatları ve tüm detaylar