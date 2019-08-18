Yaşlıya ayda 2.022 TL Ülkemizde yaşlılara evde sağlık hizmeti ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev gibi 7 imkan sunuluyor. Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası alabiliyor.

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş hem evde bakım aylığı ile 2 bin 22 lira alıyor. İşte destekler:

● MAAŞ: 65 yaş ve üzerinde olanlara 637,79 lira ödeniyor. Kişinin kendisinin ve eşinin geliri bin 219 liradan az ise maaş bağlanıyor.

● EVDE BAKIM PARASI: Bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlılar için evde bakım desteği var. Aylık tutar bin 384 lira 59 kuruş. Yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu ve hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liradan az olması gerekiyor.

● BEDAVA SAĞLIK: Bakıma muhtaç yaşlılara evde sağlık hizmeti veriliyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.

● PARASIZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlara şehir içi toplu taşıma ücretsiz.

● ÜCRETSİZ BAKIM: Huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakım imkanı var.

● KAPIDA MAAŞ: Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor.

● KİRA ÖDER GİBİ EV: TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor.