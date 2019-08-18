TOKİ dar gelirli ucuz konut satışları! TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretli ev alma başvuru şartları nedir? TOKİ ucuz konut satışları ile sadece 12 bin lira peşinat ve 401 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak yeni konut ilanları yayımladı. Ağustos 2019 TOKİ alt gelir grubu konut projeleri Türkiye Geneli Satış İlanları detayları haberimizde... TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.
Ucuz konut satışı yapılacak yeni TOKİ ihale ilanları! TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretliye ev alma başvuru şartları nedir?
TOKİ'den dar gelirlilere asgari ücretle çalışanlara büyük müjde geldi. Ucuz konut satışı yapılacak yeni TOKİ ihale ilanları yayınlandı. Bu bağlamda kişilerin tek yapmaları gereken müessese tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen müracaat tarihleri içinde TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından duyuru edilir. Söz mevzusu tarihler içerisinde belirtilen banka şubesine başvuruda bulunarak TOKİ satış sözleşmesi imzalamanız durumunda ev sahibi olma fırsatı yakalarsınız.
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