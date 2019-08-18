TOKİ dar gelirli ucuz konut satışları! TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretli ev alma başvuru şartları nedir? TOKİ ucuz konut satışları ile sadece 12 bin lira peşinat ve 401 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak yeni konut ilanları yayımladı. Ağustos 2019 TOKİ alt gelir grubu konut projeleri Türkiye Geneli Satış İlanları detayları haberimizde... TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.