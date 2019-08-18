TOKİ'den dar gelirlilere asgari ücretle çalışanlara büyük müjde geldi. Ucuz konut satışı yapılacak yeni TOKİ ihale ilanları yayınlandı. Bu bağlamda kişilerin tek yapmaları gereken müessese tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen müracaat tarihleri içinde TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından duyuru edilir. Söz mevzusu tarihler içerisinde belirtilen banka şubesine başvuruda bulunarak TOKİ satış sözleşmesi imzalamanız durumunda ev sahibi olma fırsatı yakalarsınız.