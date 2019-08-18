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  • 18.08.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 14:43

En düşük emekli ve ı ne kadar oldu?

, Bağkur, emeklilerinin en düşük maaşı oldukça merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz mı açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam almışlardı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL oldu. Bu arada hükümetin önümüzdeki 2 yıllık dönem için ilk zam teklifi önceki gün geldi. Ancak teklif edilen oranlar memur konfederasyonları tarafından kabul görmedi. Konfederasyonlar şimdi yeni teklif verilmesini, oranların artırılmasını bekliyor. Peki emekli ve ı son dakika ne kadar? İşte tüm detaylar

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Bu arada yaklaşık 5.2 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme maratonu sürüyor. Peki toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifine göre; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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