SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Bu arada yaklaşık 5.2 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme maratonu sürüyor. Peki toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifine göre; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...