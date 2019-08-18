Bankalar, daha önce emekli vatandaşların maaşlarını kendi bankalarından üç yıl boyunca almaları koşulu ile 300, 375, 450 TL civarında bir miktar ödeme yapıyordu. Temmuz ayı zamlarından sonra bu ücretler bin TL'ye kadar çıktı. Bunu yanı sıra düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans, indirimli sigorta gibi birçok hizmette sunan bankalar fırsatları bu şekilde büyüttü. Bunun yanı sıra bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?