Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Yaz aylarının son günlerinde olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 18 Ağustos kredi faiz oranlarında son durum nedir? Konut kredisi çekecekler için bankaların uyguladığı masraflar ve sigortalar ne kadar oldu? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.