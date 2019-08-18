Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum 17 Ağustos tarihinde arama motorlarında merakla aratıyor. Güvenli yatırım aracı olarak pek çok vatandaşın tercih ettiği altın özellikle yaz günlerinde çok araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. İşte 18 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatları ve tüm detaylar
18 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın ne kadar? Altında hareketlilik!
18 Ağustos tarihinde gram, yarım, çeyrek altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum pek çok kişi tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. Peki, gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir
- Yaşlıya ayda 2.022 TL
- Kredi faiz oranlarında son durum ne? En uygun kredi...
- TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretliye ev fırsatı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.