Memur zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi zam oranı açıklandı mı? İşte toplu sözleşme son durum...

Hükümet ve memur sendikaları arasında dün bir görüşme daha gerçekleştirildi. Hükümet memurlara zam teklifini iletti. Son görüşmelerin ardından memurlar memur zammı hakkında araştırmalara başladı. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi zam oranı açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.