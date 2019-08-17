EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? Emeklilik olmak için gün sayan vatandaşlar EYT hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis 1 Ekim tarihine kadar kapalı olacak. Ancak Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar...

MECLİS AÇILDIĞINDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.