Toplu iş sözleşmesinde zam konusunda anlaşma salandı.İşçilere iyileştirme verildi ve zam konusunda anlaşma salandı.Yüze 8+4 zam miktarında anlaşma sağlandı. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine yapılacak zam oranları üzerine hükümet ile temsiler arasında anlaşma sağlandı. Kamu işçileri ile anlaşma sağlanmasının ardından Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan da bir açıklama geldi. Tediye'nin kelime anlamı "parayla yapılan ödeme" demektir. İlave Tediye de "Ek Ödeme" veya "İkramiye" anlamında kullanılmaktadır. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.