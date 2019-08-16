Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 ayda toplam 187 milyon 146 bin lira teşvik sağlandı. Özel okul desteğine hak kazanan öğrenciler için 682 milyon 835 bin, özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için 1 milyon 533 bin, destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 1 milyar 552 milyon 142 bin 471 lira ödeme yapıldı.
- Ekonomi
- 16.08.2019
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Öğrenciye 2.4 milyar TL
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