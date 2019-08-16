Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. Memur toplu sözleşme zammı ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Hükümet memur maaşlarına yönelik zam teklifini bugün 14.30'da açıklayacak. Yetkili sendika olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelinmesini temenni ediyorum." dedi. Basına kapalı yapılan dünkü toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için 6+6 zam ve 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulunmuştu. Peki 2019 memur toplu sözleşme zammı kaç para oldu? Memur maaşı toplu sözleşme zammı oranı son dakika haberleri