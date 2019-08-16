Hasır çantalar bu yaza damgasını vurdu. Üstelik sadece plajların değil, sokakların da gözdesi oldu. Plajda, alışverişte, gezmede kadınların kollarını süsleyen hasır çantalar, mağazaların vitrinlerinde de pazar tezgahlarında da baş köşeyi almış durumda. Sokakta gezerken neredeyse her adım başı hasır çantaya rastlamak mümkün. Fiyatlar çarşı-pazarda 30 liradan başlarken, lüks markalarda ise dudak uçuklatan etiketler göze çarpıyor.
RENKLİ DETAYLAR
Hasır ve hasır görünümlü çantalar dünyaca ünlü lüks markalar tarafından 15 bin liralara varan fiyatlarla beğeniye sunulmuş durumda. Daha çok plaja giderken kullanım için düşünülmüş tasarımlarda hasır çantalara renkli pompon, püskül ya da işlemeler eşlik ediyor. Günlük kullanım için tasarlanan hasır çantaların ise genellikle deri detaylarla zenginleştirildiği görülüyor.
ÇIĞUL ÖN YENER
RENKLİ DETAYLAR
Hasır ve hasır görünümlü çantalar dünyaca ünlü lüks markalar tarafından 15 bin liralara varan fiyatlarla beğeniye sunulmuş durumda. Daha çok plaja giderken kullanım için düşünülmüş tasarımlarda hasır çantalara renkli pompon, püskül ya da işlemeler eşlik ediyor. Günlük kullanım için tasarlanan hasır çantaların ise genellikle deri detaylarla zenginleştirildiği görülüyor.
ÇIĞUL ÖN YENER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.