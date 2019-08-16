Bugünkü
Takvim

Lüks markaların koleksiyonlarında bulunan ların fiyatı 15 bin liraya dayandı

Bu yazın gözdesi lar dünyaca ünlü lüks markaların koleksiyonlarına da taşındı. Ama fiyatlar uçtu. Plaj ya da günlük kullanım için üretilen çantalar 15 bin liraya dayandı.

Paraları 'hasır'layın
Hasır çantalar bu yaza damgasını vurdu. Üstelik sadece plajların değil, sokakların da gözdesi oldu. Plajda, alışverişte, gezmede kadınların kollarını süsleyen hasır çantalar, mağazaların vitrinlerinde de pazar tezgahlarında da baş köşeyi almış durumda. Sokakta gezerken neredeyse her adım başı ya rastlamak mümkün. Fiyatlar çarşı-pazarda 30 liradan başlarken, lüks markalarda ise dudak uçuklatan etiketler göze çarpıyor.



RENKLİ DETAYLAR
Hasır ve hasır görünümlü çantalar dünyaca ünlü lüks markalar tarafından 15 bin liralara varan fiyatlarla beğeniye sunulmuş durumda. Daha çok plaja giderken kullanım için düşünülmüş tasarımlarda hasır çantalara renkli pompon, püskül ya da işlemeler eşlik ediyor. Günlük kullanım için tasarlanan hasır çantaların ise genellikle deri detaylarla zenginleştirildiği görülüyor.

ÇIĞUL ÖN YENER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriLüks markaların koleksiyonlarında bulunan hasır çantaların fiyatı 15 bin liraya dayandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri