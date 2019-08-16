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’ler küresel pazara açılıyor

KİT’ler küresel pazara açılıyor
Kamu işletmeciliğinde yeni bir sayfa açılıyor. Kamu işletmeleri etkin hizmet anlayışı, üretim ve verimlilik esasına göre dizayn edilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, , , başta olmak üzere kamu işletmelerinin kapasite kullanım oranları artırılacak, mevcut tesislerin kapasiteleri en üst düzeyde kullanılacak ve küresel pazara açılmaları teşvik edilecek. Kamu işletmeciliği yeniden yapılandırılacak.

HAZAL ATEŞ

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