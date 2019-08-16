KİT’ler küresel pazara açılıyor

Kamu işletmeciliğinde yeni bir sayfa açılıyor. Kamu işletmeleri etkin hizmet anlayışı, üretim ve verimlilik esasına göre dizayn edilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇAYKUR, TİGEM, ESK başta olmak üzere kamu işletmelerinin kapasite kullanım oranları artırılacak, mevcut tesislerin kapasiteleri en üst düzeyde kullanılacak ve küresel pazara açılmaları teşvik edilecek. Kamu işletmeciliği yeniden yapılandırılacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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