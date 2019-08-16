Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe fazlası Temmuz'da, geçen yılın aynı ayındaki 1.1 milyar liradan, 9.9 milyar liraya yükseldi. Bütçede faiz dışı fazla, geçen yılın Temmuz ayındaki 9.3 milyar liradan 17.6 milyar liraya çıktı. Bütçe açığı ise Ocak- Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 45 milyar liradan, 68.7 milyar liraya yükseldi
- Ekonomi
- 16.08.2019
- Gazete
Bütçe 9.9 milyar lira fazla verdi
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