2019 memur zam teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı teklifi hükümet tarafından açıklanacak. 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zam oranları 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek.
2020 - 2021 seyyanen zam, refah payı maaş zam oranı ne oldu?
3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Bu anlamda hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yeniden toplandı. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. Peki 2020 - 2021 seyyanen zam, refah payı maaş zam oranı ne olacak?
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