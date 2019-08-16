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  • 16.08.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 14:46

mı belli oldu mu? Memur ve emeklinin zamları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü görüşmelerinde. Bir yandan hükümetin memurlar ve memur emeklileri için bugün yapacağı ilk teklifi heyecanla beklenirken, bir yandan da emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor. emeklilere de verilsin. Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin. Peki Bağkur ve son dakika zam oranı ne kadar oldu? İşte , aile yardımı, ...

Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü toplu sözleşme masasında. Aile yardımı, ücretsiz ulaşım, aynı görevi yapmış olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, sosyal tesislerde indirim gibi talepler karara bağlanacak. Peki toplu sözleşme, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammında memur emeklilerine sağlanan kazanımlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin toplu sözleşme ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.

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