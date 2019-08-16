Milyonlarca emeklinin gözü toplu sözleşme masasında. Aile yardımı, ücretsiz ulaşım, aynı görevi yapmış olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, sosyal tesislerde indirim gibi talepler karara bağlanacak. Peki toplu sözleşme, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammında memur emeklilerine sağlanan kazanımlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin toplu sözleşme ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.
Toplu sözleşme zammı belli oldu mu? Memur ve emeklinin zamları ne kadar oldu?
Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Bir yandan hükümetin memurlar ve memur emeklileri için bugün yapacağı ilk zam teklifi heyecanla beklenirken, bir yandan da emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, ek gelir yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor. Aile yardımı emeklilere de verilsin. Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin. Peki SSK Bağkur ve memur emeklisi toplu sözleşme son dakika zam oranı ne kadar oldu? İşte ek ödeme, aile yardımı, maaş farkı...
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