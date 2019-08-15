Quick’ten eğitime destek Quick Sigorta'nın sermayedarı Maher Holding eğitim alanında verdiği desteklere devam ediyor. Holding'in 2 yıl önce kurduğu Quick Sigorta, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Quick Sigorta'nın sermayedarı Maher Holding eğitim alanında verdiği desteklere devam ediyor. Holding'in 2 yıl önce kurduğu Quick Sigorta, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Son olarak Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar mahallesine yapılacak Quick Sigorta A.Ş. Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu'nun protokol töreni gerçekleştirildi. Antalya Valiliği'ndeki protokol törenine Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mine Erdemoğlu, CEO'su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Gülseren-Hüseyin Doğan çifti katıldı. Vali Karaloğlu, Erdemoğlu ailesinin Van depreminden sonra Van'a ilk koşan, orada okul yapan ailelerden birisi olduğunu hatırlatarak, Alanya'ya böyle bir eser kazandırılmasından mutlu olduğunu dile getirildi. Mahmut Erdemoğlu ise, Quick Sigorta'nın acentelerine vermiş olduğu sözü tutmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.