Her ihtiyacı çözüm GULF Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, sorumluluk branşında ilk akla gelen şirket olduklarını ifade etti. Sevinç, "Özellikle tek başına işveren sorumluluk, ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, çevre sorumluluk ve mesleki sorumluluk poliçeleri düzenliyor olmamız bu branşta tercih edilme sebeplerimizden sadece biri" diye konuştu.

GULF Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, sorumluluk branşında ilk akla gelen şirket olduklarını ifade etti. Sevinç, "Özellikle tek başına işveren sorumluluk, ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, çevre sorumluluk ve mesleki sorumluluk poliçeleri düzenliyor olmamız bu branşta tercih edilme sebeplerimizden sadece biri" diye konuştu. Portföylerindeki yangın branşının ağırlığının ise yüzde 24 civarında olduğunu aktaran Sibel Sevinç, sözlerine şöyle devam etti: "2018'de yangın branşı en çok büyüdüğümüz branştı. Sonra sırasıyla; yüzde 19 payla kasko, yüzde 12 ile ferdi kaza ve seyahat, yüzde 10 ile nakliyat branşları geliyor. 2019 yılında en öncelikli hedefimiz seyahat ve nakliyat branşlarında sektörün üstünde büyüme sağlamak. Hem ürün hem de sistem tarafında ciddi iyileştirmeler sağladığımız bu iki branşta hedeflerimizin üzerinde ilerliyoruz."