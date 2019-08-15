BES gençler için önemli bir fırsat Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Türkiye'de BES sadece bireylerin değil otomatik katılım ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi. Yatırdığınız her 100 liraya devlet de 25 lira katkıda bulunuyor" dedi.

Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Türkiye'de BES sadece bireylerin değil otomatik katılım ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi. Yatırdığınız her 100 liraya devlet de 25 lira katkıda bulunuyor" dedi. Özellikle gençlerin erkenden BES'e katılmasını öneren Sincek, şöyle konuştu: "Gençlerimiz minimum tutarlarla başlayabilir. Gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırabilirler. Hayallerinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Günübirlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez." TÜM MANŞETLER