3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. 1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.