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  • 16.08.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 14:31

2020 - 2021 seyyanen , ne oldu? Bağkur emeklisi ve memur emeklisi zammı

2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki oranları 5. Dönem si'nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki larının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek. Peki 2020 - 2021 Bağkur emeklisi ve , refah payı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranları…

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. 1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.

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