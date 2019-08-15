Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. 15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Bankacılar bugün iç piyasada işsizlik ve bütçe gerçekleşmeleri başta olmak üzere iç veri gündeminin dış piyasalarda ise Arjantin ve ABD'de resesyon endişeleriyle tetiklenen küresel risk iştahının seyrini takip edecekler. Dolar/TL saat 09.24 itibarıyla güne 5.5575/ 5.5610 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Peki dolar ne olacak? 15 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ne kadar? Dolar son dakika güncel döviz kurları bu sayfamızda. ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor.