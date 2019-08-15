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  • 15.08.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 17:51

son dakika , kaç para? Altın fiyatı tırmanışta!

son dakika , kaç para? Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1.512 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altının gramı ise ons fiyatındaki yükselişe paralel son bir yılın en yüksek seviyesi olan 277 lirayı test etmesinin ardından bugün 270,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.808 liradan satılıyor 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti.

Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL'nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60'tan işlem görüyordu. Peki 15 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para?

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HaberlerEkonomi Haberleri15 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para? Altın fiyatı tırmanışta!
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