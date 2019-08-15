Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL'nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60'tan işlem görüyordu. Peki 15 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para?