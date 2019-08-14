Turistler güzelleşmek için Türkiye'ye geliyor Yabancılar güzelleşmek için Türkiye’ye geliyor. Kadınlar en çok yağ aldırmak, erkekler de saç ekimi için ülkemizi seçiyor. Kişi başı harcama 2 bin doları geçiyor...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlık turizmi için ülkeye gelen bir ziyaretçinin, normal turistin 3 katından daha fazla para harcadığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 turist, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi" dedi. Bağlıkaya, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyon geçirenler, 3'üncü yaş turizmi kapsamında ve termal tesislerden faydalanmak amacıyla ülkeye gelenler de eklendiğinde, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki gelirlerinin geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası hasta ağırlayan 5'inci ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor. Kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor."