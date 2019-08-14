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  • 14.08.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 17:44

'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir?

, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya sürekli olarak devam ediyor ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu defa ise asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak. TOKİ, sadece 12 bin TL peşinat ve aylık 401 TL taksitle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Bu yüzden TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. TOKİ satışları, ve üzerinden gerçekleşmektedir. Son meydana getirilen haberlere bakılırsa TOKİ, asgari ücret kazanan kişilere ev verecek. Peki TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? İşte 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası

TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir?

Ülkemizin dört bir yanında binlerce vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapan TOKİ, asgari ücretliye de ev verecek. Dar gelirliyi düşünen TOKİ, 12 bin TL peşinat ve aylık 401 lira taksitle asgari ücretle çalışan kişilere ev satışı gerçekleştirecek. Başvuru sahipleri, Kimlik Fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi" Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı göstermeleri gerekmektedir.

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