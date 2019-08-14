Ülkemizin dört bir yanında binlerce vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapan TOKİ, asgari ücretliye de ev verecek. Dar gelirliyi düşünen TOKİ, 12 bin TL peşinat ve aylık 401 lira taksitle asgari ücretle çalışan kişilere ev satışı gerçekleştirecek. Başvuru sahipleri, Kimlik Fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi" Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı göstermeleri gerekmektedir.