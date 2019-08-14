Ülkemizde bir milyon fazla taşeron işçisi bulunmakla beraber belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarında görev icra eden taşeron hakları da ilgili ekibe geçme sonucundan sonra iyileştirilmeye başlandı. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan konular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi. 2019 yılında düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Bu arada kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. İşte taşerondan kadroya geçenlerin ekonomik hakları yeni gelişmeler ve 4-D'li işçi 3.tediye ödeme ve maaş zammı ne kadar?