Kurul kararına itiraz hakkı var

Meslek hastalığımla ilgili başvurumdan beklediğim yanıtı alamadım. Ne yapabilirim?
Olayın meslek hastalığı olup olmadığı ve maluliyet oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tespitlere karşı Ankara'da bulunan SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edilebilir. Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulu'nca verilen karar SGK'yı bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından, Yüksek Sağlık Kurulu kararına itiraz edilmesi halinde (itiraz, dava açmak suretiyle mümkündür) gerekli inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır.
TESPİT DAVASI AÇILABİLİR
SGK tarafından işçinin maruz kaldığı olay meslek hastalığı olarak kabul edilmediği takdirde, meslek hastalığının tespiti amacıyla dava açılabilir. Meslek hastalığının tespiti davasını yürütmeye iş mahkemesi görevlidir. Meslek hastalığının tespiti davasında hem işveren hem de SGK'ya birlikte dava açılmalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Olayın meslek hastalığı olup olmadığı ve maluliyet oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tespitlere karşı Ankara'da bulunan SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edilebilir. Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulu'nca verilen karar SGK'yı bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından, Yüksek Sağlık Kurulu kararına itiraz edilmesi halinde (itiraz, dava açmak suretiyle mümkündür) gerekli inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır.
TESPİT DAVASI AÇILABİLİR
SGK tarafından işçinin maruz kaldığı olay meslek hastalığı olarak kabul edilmediği takdirde, meslek hastalığının tespiti amacıyla dava açılabilir. Meslek hastalığının tespiti davasını yürütmeye iş mahkemesi görevlidir. Meslek hastalığının tespiti davasında hem işveren hem de SGK'ya birlikte dava açılmalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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