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  • 14.08.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:57

son dakika haberi: yasası 14 Ağustos 2019 yılı içinde çıkacak mı? İşte

ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda ve AK Parti Genel Başkanı 'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki dan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var. En uygulanabilir olanlar Almanya ve . Peki 14 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nelerdir? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlara Finlandiya ve Almanya formülü

EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti. 3.5 saat süren toplantı yapılmıştı. Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? İşte 7 Ağustos EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri

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