14 Ağustos itibari ile dolar 5,4761 ile işlem görüyor. Euro/TL ise 6,1309 TL'de yer alıyor. Bayramdan önceki düşüş trendi, bayramdaki sakinlik sebebiyle durağan bir pozisyona geçtiği gözleniyor. 14 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak konusu. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi.