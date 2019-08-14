Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.08.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:05

bugün ne kadar? Dolarda son durum! 2019

2019 dolar ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4550 liraydı. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. 14 Ağustos itibari ile 5,5789 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri gün içinde güncellenmiş veriler ile haberimizden takip edebilirsiniz. sı'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi. 'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir.

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum!

14 Ağustos itibari ile dolar 5,4761 ile işlem görüyor. Euro/TL ise 6,1309 TL'de yer alıyor. Bayramdan önceki düşüş trendi, bayramdaki sakinlik sebebiyle durağan bir pozisyona geçtiği gözleniyor. 14 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak konusu. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 14 Ağustos 2019
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri