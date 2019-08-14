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  • 15.08.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 09:47

Dolar düştü! 15 Ağustos Dolar/TL ? Dolar güncel döviz kurları!

Bayram tatilinin ardından piyasalar açıldı. Dolar/TL saat 09.24 itibarıyla güne 5.5575/ 5.5610 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Peki bugün dolar ne kadar olacak? Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos’u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50’nin altında tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 5.6360’a kadar yükseldi. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %2’yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi. sı'nın beklenti anketinde yıl sonu beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi. 'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum!

15 Ağustos itibari ile dolar 5,4761 ile işlem görüyor. Euro/TL ise 6,1309 TL'de yer alıyor. Bayramdan önceki düşüş trendi, bayramdaki sakinlik sebebiyle durağan bir pozisyona geçtiği gözleniyor. 14 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak konusu. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi.

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