Devletten satılık

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model Caterham SP/300.R model 2 yarış otomobili de satışa çıkmayı bekleyen dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor. Geçici olarak Türkiye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan yarış arabaları için kısa zaman sonra e-ihale yapılacak. Satışa çıkarılacak aracın fiyatı, oluşturulan komisyon tarafından belirlenecek.
ERİŞİM KOLAY
600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya, 870 milyon liraya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Vatandaşlarımız bize www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebiliyor. Bu hizmet ücretsiz sunuluyor" dedi.
ERİŞİM KOLAY
600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya, 870 milyon liraya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Vatandaşlarımız bize www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebiliyor. Bu hizmet ücretsiz sunuluyor" dedi.
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