Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Gram altın da bu işlemlere bağlı olarak yükselişe geçti. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL'nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60'tan işlem görüyordu. Gram altın bu değerlerle 276 lirayı aşarak rekor kırdı. Çeyrek ise 470 liranın üzerine çıktı. Gram altın geçen kur şokunun ardından 270'li seviyeleri aşmıştı