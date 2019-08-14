2019 yılı itibari ile taşeron işçilere yapılan zamlar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Sendikaların bu yıl toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasını istediği kadroya alınan taşeron işçilerle ilgili çalışmaların da 2020 yılından itibaren yapılması kararlaştırıldı. Geçici işçiler de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edecek. 2019 yılı içinde gündemden hiç düşmeyen taşeron işçilerin haklarında ve çalışma şartlarındaki düzenlemeler meclis tarafınca ele alınmakta olup bunun yanında işçilerin mali ve toplumsal hakları kapsamında ödenecek olan bayram yardımı ve tediye ikramiyesi meblağı ve tarihleri de belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca taşeron işçisini sevindirecek haber doğrultusunda kamu müessese ve müesseselerinde 4/D'li olarak çalışan işçiler bu yardımdan yararlanacak.