Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi piyasayı hareketlendirdi. Bu anlamda binlerce vatandaş talep patlaması yarattı ve ev projelerine adeta akın etti. Onlarca banka kredi faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor. Haberimizde bu ücretlere değindik. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası konut kredisi ekspertiz ücreti 573 Lira olarak uygulanmaktadır. Konut alırken DASK ve Bireysel Yaşam sigortaları için maalesef gereksiz prim ödemeleri söz konusu olabilir.

Banka kredi kullandırma ücreti bankadan bankaya değişmekte olup %0,5 - %2 civarındadır. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası en uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada? İşte yanıtı