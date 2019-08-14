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  • 14.08.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:36

, Altında rekor üstüne rekor!

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa 'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. da bu işlemlere bağlı olarak yükselişe geçti. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL'nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60'tan işlem görüyordu. Gram altın bu değerlerle 276 lirayı aşarak rekor kırdı. Çeyrek ise 470 liranın üzerine çıktı. Gram altın geçen kur şokunun ardından 270'li seviyeleri aşmıştı

Altın fiyatları tırmanışta! 14 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor. Peki altında bugün son durum ne? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları… Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos güncel altın fiyatları…

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