Yüz binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen zam oranları belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, işçiye kaç para zam yapıldı? Kamu işçilerine yapılan zam oranı ne kadar? İşte seyyanen zam oranı... Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranını alıyor.