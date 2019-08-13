TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2019 enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamlar ile Ağustos 2019 resmi kira artış oranı da belirlenmiş oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranı da belli oldu. 2019 Ağustos ayında kontratını yenileyecek olanlar ne kadar kira artışı yapacak? İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.91 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 32 olacaktı. İşyerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.
Ev sahipleri Ağustos ayında kiraya kaç para zam yapacaklar?
Temmuz ayına ait olan enflasyon rakamlarına göre kiracıların resmi kira artış oranı yüzde 19,91 olarak belirlendi. TÜK tarafından açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması yapılan kanun değişikliği ile kira artış oranı olarak kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda Ağustos 2019 kira artış oranı açıklandı.. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.
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