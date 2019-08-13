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Hem öğrenci hem patron

Hem öğrenci hem patron
Eskişehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zekican Özkay, hayali olan işletmeciliğe kendi imkanlarıyla genç yaşta ulaşırken, hem öğrenciliği hem patronluğu bir arada götürmeye çalışıyor. Garsonluk yaparak biriktirdiği paralar ve aldığı borçlar ile kendi kafesini açan genç girişimci, dükkanının işlerinin yanında sinema ve televizyon bölümündeki derslerine koşturuyor. Kurduğu hayal doğrultusunda ailesi ve arkadaşlarının desteğini hiç esirgemediğini ve işletmenin onlar sayesinde büyüdüğünü belirten Özkay, "Şu anda mekanımda yaklaşık 20-25 masa var. İşimi büyütmek istiyorum" dedi.

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