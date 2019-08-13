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  • 14.08.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 09:23

Emekli ve memur maaşı SSK Bağkur seyyanen ve farkı ne kadar oldu?

Yüz binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen oranları belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, işçiye kaç para zam yapıldı? Kamu işçilerine yapılan zam oranı ne kadar? İşte oranı... Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve farkı oranında zam yapılacak.

Emekliye ve memura seyyanen ve enflasyon farkı zammı

Yüz binlerce SGK SSK Bağkur emeklisi ve memurlar seyyanen zam ilave ödeme ve enflasyon farkı için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yüz binlerce kamu işçisi tarafından ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyordu. Toplu sözleşmede zam oranı belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Emekliler zam oranının açıklanmasının ardından 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.

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