Yüz binlerce SGK SSK Bağkur emeklisi ve memurlar seyyanen zam ilave ödeme ve enflasyon farkı için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yüz binlerce kamu işçisi tarafından ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyordu. Toplu sözleşmede zam oranı belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Emekliler zam oranının açıklanmasının ardından 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.