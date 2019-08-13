2020 tatili satışta! Türk turizmciler, 2020 yılı için tatil rezervasyonlarını almaya başladı. Hedef 60 milyon turist, 40 milyar dolar gelir...

Turizmde parlak bir dönem yaşayan Osman Ayık, 2020 yılı için hazırlıkların başladığını belirterek, "İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilanıyla Avrupa'ya da satışlar başlayacak. Bu yıl 2018'e göre kıyasladığımızda fiyatlarda yüzde 10'luk iyileşme bekliyorduk, muhtemelen gerçekleşme o seviyede olacak. 2020'de de bunun üzerinde iyileşme bekliyoruz" dedi. Bu yıl 50-51 milyon yabancı ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde gelir hedeflendiğini anlatan Ayık, şöyle devam etti: "Çift haneli büyümeyle devam edersek 2020'de 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolar gelir hedefliyoruz." parlak bir dönem yaşayan Türkiye 'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı2020 yılı için hazırlıkların başladığını belirterek, "İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilanıyla Avrupa'ya da satışlar başlayacak. Bu yıl 2018'e göre kıyasladığımızda fiyatlarda yüzde 10'luk iyileşme bekliyorduk, muhtemelen gerçekleşme o seviyede olacak. 2020'de de bunun üzerinde iyileşme bekliyoruz" dedi. Bu yıl 50-51 milyon yabancı ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde gelir hedeflendiğini anlatan Ayık, şöyle devam etti: "Çift haneli büyümeyle devam edersek 2020'debandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşıkgelir hedefliyoruz." TÜM MANŞETLER