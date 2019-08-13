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  • 13.08.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 10:27

2019-2020 memur emekli ve işçi maaş mı ne kadar? İşte kamu işçisine yapılacak zam oranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir araya geldi. Yüz binlerce vatandaş heyecanla oranlarını bekliyordu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, işçi zammı ne kadar oldu? Seyyanen maaş zam oranı ne kadar? Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Peki 2019-2020 toplu sözleşme memur emekli ve işçi maaş zammı ne kadar? İşte kamu işçisine yapılacak zam ...

Bir süredir kamu işçilerinin zam oranı hakkında meraklı bekleyişi sürüyordu. Toplu sözleşmede zam oranı belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, Toplu sözleşme işçi zammı ne kadar oldu? Seyyanen maaş zam oranı ne kadar? Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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