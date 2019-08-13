13 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4550 liraydı. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Dolar/TL 5.47'e kadar çekilerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde. Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi daha önceki ankette 6.14 iken bu anket döneminde 5.90'a çekildi. Bu anlamda dolar ve euro kuru oldukça merak ediliyor. Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar?